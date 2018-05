Andres Herkel: vajame Macroni plaani Eestile

Järgmine keskne teema, mis tuleb suureks kõneleda, on vabadus kui selline. Pole midagi väärtuslikumat kui isiksuse vabadus, mis on seotud tema teadlikkusega vastutusest. Samal ajal on meie seadusandlus paljudes valdkondades läinud ülereguleerimise teed. See piirab ühelt poolt isiksuse vabadust ja vaba ettevõtlust, aga teiselt poolt tekitab ka tarbetut halduskoormust.

Riigihalduse keskendumine põhiteenuste mugavale kättesaadavusele ja personaalne e-riik, mida ka Eesti 200 rõhutas, on see, mida riigilt oodatakse.

Vene kaardi tuhmumine

Vene-Lääne vastasseis püsib ja vähemalt osa Eesti poliitikuist kujutaks hea meelega ette, et see on seesama, mis Keskerakonna ja Reformierakonna vastasseis. Yana Toom ei jäta kasutamata võimalusi peaministri meelt morniks teha. Opositsioon kõmmutab infotunnis küsimusi kõige pihta, milleks Toom ja Mihhail Kõlvart põhjust annavad. See on ka mõistetav, sest Jüri Ratasele tuleb ta skisofreenilist olukorda meelde tuletada.

Siiski ei kujune Vene kaart nii dramaatiliseks, kui see oli Savisaare päevil. Savisaart peeti ühekorraga messiaks ja mölakaks, aga Ratas lihtsalt veereb edasi ja teeb näo, nagu ei puutuks nood poripritsmed üldse temasse. Tema peamine häda on suutmatus panustada Keskerakonna parandamisse. Ainsana saavutab sel alal mõningast edu Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon, kes lõpuks, ma loodan, sulgeb korruptiivse kanali, millega Tallinn Pervõi Baltiiski Kanalile avalikku raha annab.

Ka Euroopa pagulaspaanika on tuleval aastal juba vana teema, mis EKRE jaoks uusi kaarte ei ava. Pigem kinnistub arusaam, et Eesti rändepoliitika on olnud konservatiivne ja EKRE püüab end pigem muude teemade abil üles ehitada. Neid iseloomustab endiselt selline «pauk, müts ja prõmm» stiilis poliitika, mille peamine eesmärk on protestihäälte kodustamine.

Suhtelises populismituules püsib endiselt Keskerakond, kes on välja tulnud erakorralise pensionitõusu lubadusega. Kuna aga peaministripartei ei ole seda mõtet riigi eelarvestrateegia koostamisel kaitsnud, siis on see vähem veenev, kui Keskerakond algselt lootis. Usaldusväärsust kärbib ka tasuta ühistranspordi läbikukkumine.

Mida lähemale valimistele, seda päevselgemaks saab, et Keskerakonna positsioon sõltub venekeelse valija lojaalsusharjumusest. Jüri Ratas, Mailis Reps ja Kadri Simson mõistavad seda ja püüavad erakonda maksku mis maksab enda käes hoida. Et seda tagada, loovutatakse Toomile kõik võimalused meile Euroopa Parlamendis halba teha.

***