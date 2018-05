Marek-Lars Kruusen: fundamentaalfüüsika teaduse suund Eesti ülikoolides on hakanud arenema väärastunud teed pidi

Teoreetilist füüsikat on võimalik õppida ja selle valdkonna teaduslik uurimine toimub Eestis Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis. Kõikides eelnevalt nimetatud ülikoolides on võimalik omandada teoreetilises füüsikas doktorikraad ja seda ka juhul, kui selleks üliõpilasel raha leidub.

Tartu Ülikoolis on teoreetiline füüsikateadus selgesti liialt kaldu stringiteooria vaadetele (mille järgi on Universumi mõõtmeid rohkem kui neli), kuigi see füüsikateooria pole sugugi eksperimentaalselt tõestatud ega isegi teoreetiliseltki veenev.

Stringiteooria aluseid õpetatakse ka Tallinna Ülikoolis füüsika erialal magistriõppes ja ka doktorantuuris. Kuid Tallinna Ülikoolis on keskendatud eelkõige Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria ehk gravitatsiooni olemuse uurimusele ja plasmafüüsikale (näiteks plasmafookusseadme valmistamisele), mis on vajalik eelkõige termotuumareaktori ehitamise mõistmiseks. Tallinna Tehnikaülikoolis on õpe loomulikult tehniliste erialade keskne, kuid seevastu Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis keskendutakse kosmoloogia põhiteemadele nagu näiteks Universumi tumeaine ja tumeenergia.

Jääb arusaamatuks see, et kuidas on võimalik, et Tartu või Tallinna Ülikoolis õpetatakse stringiteooriat, mille olemust ei ole katseliselt tõestatud. Ometigi professorite kandideerimistel rektori ametikohale nimetati Tartu Ülikooli «teadusülikooliks» ja seal õpetatavaid teadmisi «tõenduspõhisteks». Täpsustuseks võib siinkohal öelda seda, et stringiteooria problemaatika ei seisnegi tegelikult selles, et seda ei saa teatud spetsiifilisel põhjusel katseliselt tõestada, vaid selle professorite poolt õpetatava teooria probleem seisneb selles, et sellel teoorial või pigem ideede kogumikul ei ole reaalseid seoseid ega isegi kattuvusi empiiriliselt tõestatud fundamentaalfüüsika seadustega.

Stringiteooria kaugeneb sellest ehk läheneb sellele, mida me nimetame inimese «fantaasiaks», antud juhul «matemaatiliseks fantaasiaks».

Fundamentaalfüüsika põhitõdede mõistmisega on Eesti ülikoolides paradoksaalsel kombel suuri probleeme ja seda isegi suurte ülikoolide auväärsete professorite hulgas. Näiteks usutakse tõena seda, et mustade aukude tsentrites eksisteerib aegruumi singulaarsus ehkki matemaatiline ja füüsikaline analüüs seda veenvalt ei kinnita.

Ka gravitatsioonilainete avastamise tähtsus on füüsikamaailmas selgelt ülepaisutatud teema, sest gravitatsioon kui aegruumi kõveruse geomeetria oli teada ja tõestatud praeguseks juba peaaegu sajand tagasi. Üldrelatiivsusteoorias, kosmoloogias ja kvantmehaanikas on Eesti füüsika teadlastel selgelt nihestunud arusaam nende füüsikalisest olemusest.