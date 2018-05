Vandeadvokaat: Eesti 200 ei ole kaubamärgina registreeritud

Kaitstud on kujundus (ehk logo) koos nn logo ja sõnalise ühendusega. Rikkumiseks on seega sellise või sellega sarnase logo ja kujunduse kasutamine.

Seega artikli kontekst jääb arusaamatuks – tundub, et avaldajatel endil segadus selles, mida registreeriti. Ning paraku – kaubamärgiõigus on registriõigus. Sarnaselt nt autoregistriga – omatakse ikka ühte kindlat sõidukit – kindla registrinumbri ja VIN koodiga ja mitte mõnda teist, sarnast ja ihaldatavamat.

Kaubamärkide puhul tuleb mõista, et neid on kahte sorti:

Riigi nime registreerimine sellises täpsustusteta ja eristumisvõimeta tähises nagu Eesti 200 on minu meelest küsitav nii või teisiti, sest vastata tuleb küsimusele, kas ei tähista see vaid geograafilist päritolu ja kui see on nii, siis on selle registreerimine välistatud.