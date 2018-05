Edasi 1950. aastal: Jaapani sõjavangide tänu seltsimees Stalinile

Ühe niisuguse kirja tekst, millele kirjutas alla 66 434 jaapani sõjavangi, on välja õmmeldud 26 meetri pikkusele siidikangale, koosneb 14 000 hieroglüüfist ja on kaunistatud puust välja lõigatud rühma lipukandjate skulptuuriga.

Selles öeldakse: «Nõukogude Liidus me saime esmakordselt vaimselt vabadeks inimesteks ja tunnetasime tõde. Lahkudes võitnud sotsialismi suurelt maalt me tõotame pidulikult suure sotsialistliku riigi rahvale ja Teile, kogu maailma töörahva armastatud isa ja geniaalne õpetaja, et me võitleme ennastsalgavalt vankumatu sõpruse eest jaapani rahva ja Nõukogude Liidu rahvaste vahel, seepärast, et ainult see sõprus võib tuua meie rahvale õnne, rahvusliku sõltumatuse, rahu, vabaduse ja demokraatia.»