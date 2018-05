Epp Petrone: Eestis elamine on paljude silmis sundvalik

Väga hea näidend, Andra Teede kirjutatud ja Laura Metsa lavastatud «45 339 km2 raba» räägib äraminekust ja natuke ka tagasitulekust, soovitan seda kõigile.

Etendus lõppeb videolõikudega, kus inimesed eri keeltes õhkavad teemal, kui ilus on Eesti loodus, kui armas on see esivanemate maa. Ja nende videolõikude all pole subtiitreid. Mõtlesin esimesel hetkel, et see on tehniline äpardus, ja siis sain aru: see on ju tulevik. Kellelgi pole neid subtiitreid vaja, kui eesti keelt enam ei räägita.

Selleks, et niisugune tulevik tõeks ei saaks, tulebki tagasi tulla. Ja tuleb teadlikult tegeleda sellega, et meie lastel oleks tugev kokkupuude eesti keele ja kultuuriga. Ma tunnen isiklikult mitut peret, kes just selleks on tagasi tulnud või tahaksid tulla.

Keeruliseks teeb tagasituleku aga see, et lapsi pole võimalik poole koolihariduse peal Eestis heasse kooli saada. Kes sees, see sees, kes väljas, see väljas.

Sellele ei ole lihtsat lahendust, aga fakt on, et koolikohtade puuduse taha jääb nii mitmegi pere tagasitulek. Mõtlemiskoht igal juhul.

Minul isiklikult on praegu selline aeg, kus ma olen «ei siin ega seal». Meie pere kolis kogu oma maise elamise Eestisse aastal 2014, USAsse ei jäänud üldse isiklikke asju ootama. Aga Eestis on mul raske kohaneda olnud. Ma ei hakka ilmast rääkima, mõtlen eelkõige mentaliteeti.

Eestlased ei ole veidruste suhtes eriti tolerantsed. Meil on väikese küla mentaliteet, meenub von Trieri film «Dogville»

Ma tõesti siiralt ei arva, et ma oleksin kuidagi parem kui teised eestlased, aga ma tunnetan sageli, et põrkan suhtumise vastu «ah, sa arvad ju, et sa oled parem kui meie». Ei, ma ei ole parem. Ma olen kosmopoliitsema kogemusega ja ilmselt ka sünnist saati veidi veidrik.

Eestlased ei ole veidruste suhtes eriti tolerantsed. Meil on väikese küla mentaliteet, meenub von Trieri film «Dogville». Kummaline paralleel, sest selle sümboolse kadeda ja tigeda küla tegevus toimub USAs Colorados. Just praegu seda lugu kirjutades elan ja hingan ma vabalt USAs Colorados, ühes väikeses mägikülas, ja see mu ümber on kõike muud kui kadeküla. Siinne kogukond on vabatahtlikult moodustunud (peamiselt 60ndate hipiaegadel) ja inimesed on üksteise veidruste suhtes väga sallivad. Sama tunne oli mul New Yorgis: ole, kes oled, kui sa oled valinud siin elamise, siis oled sa üks meie hulgast.

Miks ma Eestis sellist ühtehoidmist ei tunneta? Võib-olla sellepärast, et väga paljud eestlased ei tunneta Eestis elamist kui vabatahtlikku valikut? Võib-olla on nii, et kuni on hulgaliselt neid, kellele tundub Eestis elamine kohustus ja sundvalik, seniks lokkab kadedus nende suhtes, kes on läinud – kas rikkamasse või päikselisemasse kohta, võibolla isegi nii rikkamasse kui päikselisemasse. Enamasti ei ole minek ja hakkama saamine lihtne, aga see võib Eestisse jääjate silmis nii tunduda.

Ja see kadedus on minu meelest suurim takistus tagasi tulla soovijatele. Suur küsimus on see, kuidas eesti inimesi muuta sallivamaks. Ehk on muutus toimumas, ehk olen ma olnud ise selles muutuses osaline, meie kirjastuse «Minu»-sarja abiga. Ma loodan seda. Aga samas on mul endal raske kadeduse ja mõistmatusega hakkama saada.

Ma saan väga hästi aru, miks president Toomas Hendrik Ilves on valinud USAs elamise.

Kõige vabam oli mul eesti keeles eestlastele kirjutada oma blogi algus- ja populaarsusaegadel, kui ma ise elasin New Yorgis. Praeguseks on nii, et ma lihtsalt ei soovi kriitikat ja valu ja eelistan kirjutada lastele.

Ma saan väga hästi aru, miks president Toomas Hendrik Ilves on valinud USAs elamise. Võimalik, et ta on teinud vigu, aga kindlasti on ta Eestile andnud palju. Ja ta on ilmselt väsinud ja haiget saanud sellest kadedusest ja mõistmatusest, mis tema suhtes valitseb.

Mida tagasitulijatele soovitada? Ajastada tulek koolikatsete ajaks ja suvele, siis on eestlased rõõmsamad. Leida sõbrad ja tugivõrgustik, hea, kui samamoodi kosmopoliitse kogemusega.

PS Logistilised küsimused pole mind häirinud. Olen kaks korda tagasi kolinud ja pole kusagilt selleks toetust saanud. Jah, võiks olla küll toetusesummad.