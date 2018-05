«Kettameeste» rünnaku all

«Kuidas nad suudavad nii viltu visata, korvid on ju teisel pool,» oli mu esimene mõte, kui nägin kõnniteel jalutades discgolf’i ketast paari meetri kauguselt minust mööda lendamas. Alles hetk hiljem sain aru, et «kettamees» ei üritanudki seda rajal asuvasse korvi visata, vaid tema soov oli näha, kui kaugele see lendab.