Nädal karikatuuris: eurolehma udar, konkurents riigipiruka pärast ja ogarad ametnikud

ESMASPÄEV 30.04: hingeta Eesti energia. «Väärtustel põhinev organisatsioon on tugevam, paraneb ettevõtte maine tööandjana ja kindla partnerina teistele ettevõtetele. Kaitsevägi on oma avalikus kommunikatsioonis alati esile tõstnud firmad, kus töötajate osalemist reservõppekogunemistel nii moraalselt kui materiaalselt toetatakse,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas .

NELJAPÄEV 3.05: värske konkurent riigipiruka juures. «Liikumise Eesti 200 sünnisõnumi juures rõõmustab ärksus. See, et ei lepita kibestumise ja kirumisega, vaid näidatakse valmisolekut ise käed külge panna,» leitakse Postimehe juhtkirjas .

REEDE 4.05: eurolehma udar on liiga kaugel. «Eesti arengu peamine strateegiline printsiip viimased 15 aastat on olnud see, et küll probleemid ise üle lähevad. Teatud puhkudel see töötab, kuid mastaapsete probleemidega, millega me lähemas tulevikus aina tõsisemalt kimpus oleme, näiteks rahvastikuprobleemide ja regionaalarenguga, nii ei ole. Ja nii ei ole ka Euroopa Liidu vähenevate subsiidiumitega,» nenditakse Postimehe juhtkirjas.