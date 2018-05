Lugeja kirjutab: valitsus tühjendab rahva taskud

Valitsusel on hädasti raha vaja, sest planeeritud alkoholi- ja kütuseaktsiisi tõus jäävad ära. Aktsiiside hoogne tõstmine on toonud planeeritud kasumi asemel miljonitesse ulatuva kahjumi. Riigi rahakoti täitmiseks mõeldi nüüd välja jõhker kütusehindade tõus, unustades seejuures, et selle tagajärjel tõusevad nagu pärmiga kõikide toodete hinnad, sest transport kallineb.

Juba hoiatatakse elektrihinna tõusu eest, mida põhjendatakse Euroopa Liidu nõudega sulgeda Narva Elektrijaamas keskkonda saastavad vanad katlad. Alles möödunud talve külmal ajal mainis Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, et paanikaks pole põhjust, kuna Auvere elektrijaam töötab ja Narva elektrijaamades võimsust jagub ning paar katelt on isegi veel remondis.

Aastaid tagasi surus Juhan Parts Auvere elektrijaama ehitamise suurest vastuseisust hoolimata läbi. Selle eest oleks ta peaaegu risti löödud. Samas vihjas Parts, et tarvis on mõelda ka teise samasuguse võimsusega elektrijaama ehitamisele. Nüüd selgub, et tänu temale on meil natukenegi omast käest särtsu saada. Eesti Energia juht teatas hiljuti meedias, et ettevõtte puhaskasum tänavu esimeses kvartalis oli 40,5 miljonit, mille saavutamise tagas kõrge elektri ja põlevkiviõli hind. Sellisel juhul ei peaks elektrihinda tõstma, kuna ostame elektrit.

Enamikus riikides, kus arvestatakse rahva heaoluga, püütakse teha kõik, et mistahes energia hinnad oleksid võimalikult madalad, sest need aitavad tublisti parandada majandusbilanssi. Põhiseaduse järgi peaks ka Eesti riik kaitsma oma rahva heaolu, mitte neid igasuguste maksude tõusuga pidevalt kurnama.

Alates 2016. aastast kuulub maagaasivõrk Eleringile. Pärast seda hakkasid gaasivõrgu tasud tõusma, kuigi võrgutasu ei sõltu maailmaturu hinnast. Üha kasvav maagaasi võrgutasu, aktsiisid ja maksud on tõstnud märkimisväärselt maagaasi hinda, mille tagajärjel on gaasi tarbimine märgatavalt vähenenud.