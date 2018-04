Postimees 1931. aastal: Saksa tollivaimustus jahtub

Nagu Berliini lehed nüüd teatavad, on Schiele kavale Saksa valitsuses osaks saanud õige jahe vastuvõtt. Valitsuse enamus on neil päevil asunud seisukohale, et Schiele nõudmised on liialdatud ja hädaohtlikud. Viimast esiteks sellepärast, et nende täitmine võiks tuua elukalliduse tõusu ja nurja ajada Saksa valitsuse kava tööpalkade vähendamiseks ja sel teel tööstuse elustamiseks.