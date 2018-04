Mihkel Mutt: kriiksuv värav käib kaua

Euroopas on alati midagi kaootilist ja süsteemitut, mis säärase «lapiteki» puhul paratamatu. Vahel on see ka eeliseks, sest lahendusi kaalutakse meie pool mitmest vaatevinklist. Vahel mõjub see süsteemitus skisofreeniliselt, reaalsusest irdu soovmõtlemisena.