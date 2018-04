Mats Kuuskemaa: härra Viilma, ka seksuaalvähemused vääriksid okupatsioonikahjude hüvitamist!

Põhiseaduslik märge viiks seksuaalvähemused kurjategijatest halvemasse olukorda

Nii elamegi täna sellises paralleelmaailmas, kus paljudele eelkõige vanema generatsiooni esindajatele tunduvad seksuaalvähemused nagu mõni avakosmosest pärinev hullusevorm, mis võib äkki nakatada ning neid enda kirikusse kindlasti ei tahaks.

Paljudele, eelkõige noorema generatsiooni esindajatele tunduvad jällegi härra Viilma seisukohad nagu «Tujurikkuja» onu Heino omad.

Kõige absurdsem meie kirikuisade ettepanekus on asjaolu, et kui Nõukogude võim tegi seksuaalvähemustest kurjategijad, siis härra Viilma ettepaneku järel seaksime nad põhiseaduse alusel, kurjategijatega võrreldes halvemasse seisu.

Muutuse sisseviimise järel lubaks meie põhiseadus jätkuvalt abielluda mõrvaritel, vägistajatel, röövlitel ja lapsepeksjatel, aga need seksuaalvähemused – nende kahjurlikkus oleks põhiseadusliku abiellumise keelu kaudu eraldi välja toodud. Mis sellest, et nad ka ilma põhiseaseadusliku paariastaatuseta abielluda ei saa.

Tänane ühiskondlik debatt on osake okupatsioonikahjudest

Kaua umbses toas istunud inimene ei pruugi tajuda, et ta ümber lõhnab.

Paljud nõukogude ajal või vahetult selle järel üles kasvanud eestlased ei taju, et kui nad oleksid kasvanud üles mõnes vabamas ühiskonnas, kus seksuaalvähemuste esindajad ei pidanud ennast varjama nagu jooksus olevad kurjategijad, oleks ka nende suhtumine teistsugune.

Oleks ka palju suurem tõenäosus, et nende lähedaste sõprade seas oleks mõni seksuaalvähemuste esindaja.

Nii taastoodavad paljud eestimeelsed inimesed, iseendale teadvustamata, nõukogudeaegset vaenu osakese suhtes meie enda ühiskonnast.

Seksuaalvähemuste õiguste vastu võitlemist on Eestis hakatud nimetama «perekonna väärtuste» kaitsmiseks, kuigi seksuaalvähemustele perekonna loomise keelamisel ei ole tegelikult mingit pistmist perekonna väärtustamise ega patriootlikkusega.

Eestis lokkava homofoobia tõttu loovad vähemad seksuaalvähemuste esindajad perekonna.

Eestisse sünnib seetõttu vähem lapsi ning märgatav osa seksuaalvähemustesse kuuluvatest noortest on kolinud mõnda Euroopa suurlinna, kus elab rohkem seksuaalvähemuste esindajaid, kui on Eesti pealinnas elanikke ning kus äärmuspoliitikudki on pärast ühiskondliku arutelu edasiliikumist endale lemmikpoksikottideks leidnud uued ühiskonnagrupid, kelle õiguste vastu võidelda.

Nii juhib näiteks Saksamaa parempopulistliku erakonna Alternative für Deutschlandi parlamendifraktsiooni samasoolises kooselus elav ekspankur Alice Weidel.

Korvamatu okupatsioonikahju

Erinevalt kirikutest, mida on võimalik restaureerida, ei saa me mitte kuidagi korvata Nõukogude Eesti kõige tagakiusatumale osale meie ühiskonnast seda, mida nad pidid või on pidanud läbi elama.

Me ei saa neile anda tagasi neilt ära võetud inimväärikust, neid uuesti nooreks ja elusaks muuta ning panna nad elama vabasse ja sõbralikku Eesti Vabariiki.

Seega pole okupatsioonikahjude hüvitamine seksuaalvähemustele ka parima tahtmise juures võimalik.

Küll on võimalik see, et lõpetame aastaid, varsti juba aastakümneid kestnud ühiskondliku arutelu, kas ka seksuaalvähemuste esindajad on normaalsed täisväärtuslikud inimesed või on nad kaamelid, kelle õigus eksisteerimisele on lõpmatu ühiskondliku arutelu teema – millesse on igal ullikesel õigus julgelt sõna sekka öelda.

See lõputu arutelu saab lõppeda ainult siis, kui anname neile selle õiguse, mis on Eestis olemas isegi kohtulikult karistatud kurjategijatel – õiguse ja seaduslikud võimalused luua ja väärtustada perekonda, nagu on seda juba teinud kõik teised traditsiooniliselt luterliku enamusega riigid Euroopas, välja arvatud Eesti.

Küllap oleks ka kirikuisad mõne aja pärast üllatunud, et seksuaalvähemuste näol on enamasti tegemist kõige tavalisemate, kohati isegi igavate Eesti inimestega, kes tahavad elada täpselt samasugust rahulikku elu nagu ülejäänud ühiskond.