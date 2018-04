Andrei Kuzitškin: miks Süüriast sai venelastele uus Stalingrad ja mis mõju on sel Keskerakonnale

Igal rahval on oma kangelased ja ajaloosündmused, mis tekitavad siirast rahvuslikku uhkust.

Nõukogude Liidu kodanikele oli üks selliseid sündmusi alati Stalingradi lahing – Punaarmee ja Saksa Wehrmachti võimas kokkupõrge Volga jõel Suure Isamaasõja aastail.

Too lahing kestis 1942. aasta juulist 1943. aasta veebruarini. Vaenupoolte peale kokku sai Stalingradi all surma, haavata või langes vangi üle kolme miljoni inimese.

Stalingradi lahing sai Nõukogude rahva võidu ja relvade võimsuse sümboliks. Selliseid sümboleid on Venemaa ajalukku heldelt laiali puistatud: vene inimesed võitlevad aina rahu eest, peavad võitlust viljasaagi koristamise pärast, alistavad kosmost ja taltsutavad jõgesid. Tänapäev ei ole siin erand.

Imperialistlikust suurushullustusest haaratud Vladimir Putin vajab lakkamata tõendeid, mis näitaksid tema üleolekut kõigest ja kõigist.

Vladimir Putin. FOTO: Scanpix

See tähendab, et on vaja võite: olümpiavõite Sotšis, edukat kampaaniat Krimmi liidendamiseks, «vene kevadet» Ukraina lõhestamiseks.

Ent too «vene kevad» muutus õige pea «talveks»: Kreml oli Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide surve all sunnitud loobuma kavast rebida Ukraina küljest ära uusi tükke. Võitjakuvand ent nõudis uusi tegusid. Ja siis viis Vladimir Putin 2015. aastal Venemaa väed Süüriasse.

Tuleb märkida, et algul ei näidanud Venemaa ühiskond selle idee suhtes üles erilist vaimustust:

Ülevenemaalise avaliku arvamuse uurimiskeskuse VTsIOM andmetel tundis 2016. aastal Süüria sündmuste vastu huvi ainult 20 protsenti Venemaa elanikest. 2017. aastal jälgis sõjategevust Süüria Araabia Vabariigis juba 50 protsenti venemaalasi.

Käesoleva aasta veebruaris kiitis 73 protsenti küsitletutest Venemaa sõjaväe tegevuse Süürias heaks ja hindas selle edukaks. Neist venemaalastest, kes tundsid Süüria sündmuste vastu huvi, arvas umbes 20 protsenti, et Venemaa aitab Süüria valitsusel pidada sõda terroristidega ning 20 protsenti oli arvamusel, et Venemaa osutab Süüria rahvale humanitaarabi. Kuid ligemale 60 protsenti venemaalastest oli veendunud, et sõja Süürias on on valla päästnud Ameerika, kes relvastab ja toetab terroriste. Seepärast kinnitas koguni viis protsenti küsitletutest vähimagi kõhkluseta, et Süürias sõdivad venelased ameeriklastega.

2018. aasta märtsis nentis tuntud Kremli propagandist Vladimir Solovjov uhkusega, et terroristid on Süürias lõplikult purustatud, Venemaa relvajõud on kehtestanud maal täieliku korra ja puhastanud territooriumi terroristidest.

Kui president Donald Trump aprilli algul teatas, et Ühendriigid ja tema liitlased on valmis andma löögi Süüria sõjaliste objektide pihta karistuseks selle eest, et Bashar al-Assad kasutas keemiarelva, algas Venemaa ajakirjanduses ja ühismeedias tõeline hüsteeria. Ameerika ja Euroopa aadressil hakkas lendama süüdistuste ja ähvarduste laviin: läänt süüdistati rahvusvahelise õiguse rikkumises ning Süüria valitsusvägede ründamise korral ähvardati Venemaa õhutõrjerelvade viivitamatu võimsa vastulöögiga.

Süüria mässuline. FOTO: Scanpix

Erilise kire ja hoo saavutas hüsteeria siis, kui Trump jättis ütlemata kättemaksuaktsiooni täpse aja, teatades Twitteris, et see võib juhtuda «väga varsti või ka üldse mitte nii varsti».