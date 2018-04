Priit Pullerits: Putini mees?

Igatahes on selline mulje, et Trump on Putinil taskus, jäänud ajakirjandusest – ning kuidas muidu kui ajakirjanduse vahendusel mingi mulje maailma asjust üldse tekkida saabki.

Iseasi, kas sõgedalt Trumpi-vaenulikku ajakirjandust maksab uskuda. Üks näide: aasta tagasi lõi Ameerika poliitikaväljaanne Politico lokku, et Trump tegi ääretult ebatavalise otsuse, kui vallandas peaaegu kõik oma eelkäija Barack Obama ametisse nimetatud prokurörid. Skandaal, eks ole? Elevant märatseb jälle portselanipoes, jah? Oh ei – Ameerikas on tavaline, et iga uus administratsioon laseb lahti eelmise riigipea määratud poliitilised ametnikud ning paneb enda omad asemele.

Kui võtta Trumpi-uudiseid meediakriitiliselt, tekib rida küsimusi. Ja mitte ainult seetõttu, et vaatamata rohkem kui aasta väldanud põhjalikele uurimistele pole uurijatel endiselt midagi plahvatuslikku ette näidata, vaid ennekõike seetõttu, et Trumpi-vastases narratiivis on sügavad ebakõlad.

Võib-olla eksin, aga kui uskuda, et Trump on Putini mees, siis kuidas seletada, et Trumpi administratsioon otsustas möödunud aasta lõpus müüa Ukrainale rekordilise koguse kaitserelvastust, millega võidelda Venemaa toetatud separatistide vastu riigi idaosas? Obama midagi sellist ei teinud, kuigi küsimus oli aastaid tema laual.

Võib-olla eksin, aga kui uskuda, et Trump on Putini mees, siis kuidas seletada, et Trumpi administratsioon otsustas vastuseks endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisele Inglismaal saata USAst välja 60 Vene diplomaati? Seda on vaid pisut vähem, kui saatsid välja kõik Euroopa riigid kokku – kusjuures mürgitamine ei toimunud ju Ameerikas.

Võib-olla eksin, aga kui uskuda, et Trump on Putini mees, siis kuidas seletada, et Trumpi administratsioon on juba kahel korral tulistanud rakettidega Süüriat, Venemaa üht vähest alles jäänud liitlast? Ja tulistas viimati hoolimata sellest, et Venemaa ägedalt protestis.

Võib-olla eksin, aga kui uskuda, et Trump on Putini mees, siis kuidas seletada, et Trumpi administratsioon on sel aastal kehtestanud Venemaa, selle poliitikute ja oligarhide (aga oligarhid on Putini sõbrad) vastu nii palju sanktsioone, et nende üle on juba raske arvetki pidada?

Kui nüüd ajakirjanduslikult objektiivne olla, tuleks küsida, et kui keegi tasahilju Putini pilli järgi tantsib, kas siis pole need hoopis Euroopa riigid, kes jäid vaikseks Süüria karistamise küsimuses ega näidanud üles euroopalikku solidaarsust Vene diplomaatide väljasaatmisel.