Aimar Altosaar: juba 40–50-aastased tajuvad tööturul oma vanuse tõttu tõrjumist

Viimase saja aastaga on töö mõiste palju avardunud. Leiba või mida tahes me selle asemel sööme, on vaja lauale ikka, kuid me ei tooda seda enam ise. Me ei tee isegi neid riistu, millega leivavilja kasvatatakse või leiba küpsetatakse ning meie tööks on üsna tihti tegevus, mida meie vanavanavanemad poleks mingil juhul osanud tööks pidadagi. Kui oleks argumendina käidud välja, et selle eest saadakse ju raha, mille eest leiba osta, oleks seda peetud millekski selliseks, millest aus ristiinimene peaks kindlasti hoiduma.