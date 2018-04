Postimees 1935. aastal: kuninglik vastuvõtt Sven Hedinile

Dr. Hedini viimase ekspeditsiooni eesmärgiks oli Nankingi valitsuse ülesandel uurida ja kaardil lähemalt ära märkida autotee Ida-Hiina provintside ja Sinkiangi vahel. See tee omab tulevikus kõige suuremat tähtsust ühenduste loomiseks Hiina keskvalitsuse asukoha ja kaugemate provintside vahel.

Niihästi dr. Hedin kui tema ekspeditsiooni liikmed on teinud terve rea äärmiselt huvitavaid leidusi. Muu seas on nad leidnud paleoliitilisi ajastu esemeid ja riistu, mille vanust võib hinnata mitme miljoni aastani ja mis on arvatavasti kõige vanemad seni tuntud inimese tarbeasjad. Suur osa kogutud esemetest saadeti Rootsi Ida-Aasia laevaliini aurikutega otseteed kodumaale.