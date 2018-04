Nädal karikatuuris: rumalad kulupõletajad, puntras valitsus ja hirmkallis pass

ESMASPÄEV 16.04: «Donald on aga tubli. Kui Assad 2013. aastal Ghoutas keemiarünnaku korraldas ja kõik punased jooned olid ületatud, siis tegutsemise asemel võttis Obama vastu Putini ettepaneku moodustada ühine komisjon ja panna Putin valvama, et Assad keemiarelvavaru hävitaks. See oli Venemaa diplomaatiline võit ja üks rohketest Obama administratsiooni strateegilistest vigadest, mistõttu on maailma julgeolek oma praeguses seisus, muuhulgas tõukas see käik Putinit uutele vägitegudele. Trump pole sääraseid vigu teinud. Ta teab hästi, et mida rohkem müristab ta Ameerika relvade vägevusest, seda kõrgem on tema reiting,» kirjutas Taavi Minnik päevakommentaaris.

Päeva karikatuur 16.04 FOTO: Urmas Nemvalts

TEISIPÄEV 17.04: «Kuigi asjatundjate kinnitusel on meil tuletegemisega seotud üldine teadlikkus paranenud, põleb igal kevadel ometi asja ees teist taga tuhaks kümneid tuhandeid eurosid. Niipea kui päike kõrgemalt käib ja mätas kuiv, läheb lahti hoogne leheprahi, okste ja muu põletamine, mis kantud hoiakust, et «ega minul ju ei juhtu». Paraku juhtub,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 17.04.2018. FOTO: Urmas Nemvalts

KOLMAPÄEV 18.04: «Keskerakondlasest riigihalduse ministri Jaak Aabi tagasiastumine pärast seda, kui tuli avalikuks, et Aab kuu aja eest ebakaines olekus kiirust ületas, tõi kaasa vastakaid reaktsioone. Oli neid, kes Aabi käitumist tagasiastumisel väärikaks pidasid. Leidus isegi kaasatundjaid, kuid sellegipoolest on tema tegevust, muuhulgas seda, mis järgnes intsidendile Tartus, raske heaks kiita,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 18.04.2018. FOTO: Urmas Nemvalts

NELJAPÄEV 19.04: «Praegune võimuliit on eksinud justkui isevärki maailma, kus kehtivad omad arusaamad. Kui väljaspool nähakse, et valitsus on peata, siis seestpoolt üritatakse selgeks teha, et ei ole,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 19.04 FOTO: Urmas Nemvalts

REEDE 20.04: «Ma pole kõige vaesem inimene, aga uue ID-kaardi ja passi eest küsitav 50 eurot riigilõivu pani imestama. Olin naiivselt arvanud, et see summa on viis või kümme eurot, umbes samas suurusjärgus viisiditasuga polikliinikus. Oma teadmatusest põhjustatuna tunnen, et mu rahakotis on 50 euro suurune auk. Ma ei jää nälga, kõik arved saavad makstud, aga siiski tunnen, et summa on ebaõiglaselt suur,» kirjutas Heili Sibrits päevakommentaaris.

Päeva karikatuur 20.04 FOTO: Urmas Nemvalts

LAUPÄEV 21.04: «Maailma lennunduses toimuvad muutused ei jäta puudutamata ka Tallinna lennujaamast toimuvaid otsereise. Möödunud aastal kasvas lennukikütuse hind oluliselt ja ehkki kütusehind ei moodusta täit vedude hinda, on sellel väga suur tähtsus. Kui see tendents jätkub, siis avaldab see mõju ka lennuteenuste hindadele, mis olenevad veel tervest hulgast faktoritest,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.