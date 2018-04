Postimees 1936. aastal: sanktsioonid ilma blokaadita või jõuta ei aita

Sanktsioonid on aeglased ja kaotavad palju oma jõust, kui neid ei toeta äärmine sanktsioon, milleks on blokaad või jõud. Suur-Britannia ei soovi Itaalia alandavat kaotust, vaid toetab Rahvasteliidu põhikirja, millest peaks saama tulevikus maailma seadus. Kollektiivne julgeolek ei saavuta iialgi edu, kui sellest ei võta osa kõik rahvad, olles valmis ähvardama üheaegselt sõjaliste sanktsioonidega ja tarviduse korral võitlema kallaletungijaga.

Siiski ei ole väljavaated täiesti lootusetud, jatkas Baldwin. Esimest korda meie omame ühel ajal Prantsuse ja Saksa ettepanekuid, mis tulevad põhjalikule uurimisele. Hitleril on rohkem võimu kui ühelgi teisel inimesel Euroopas hädaohupilvede hajutamiseks, ja annaks Jumal, et tal oleks selleks tahet, ütles Baldwin.

Puudutades eriti mürkgaaside tarvitamist Abessiinias ja sõjapidamisviiside mõlemapoolset rikkumist, Baldwin ütles, et see küsimus on erapooletul juurdlemisel Genfis, aga kui süüdistused gaaside tarvitamisest osutuvad õigeks, ja meil on põhjust seda uskuda, missugune tagatis jääb meile, et Euroopa suurriik, kes neid tarvitab Aafrikas, ei võta neid tarvitusele ka Euroopas? Tulevikusõda tähendab Euroopa tsivilisatsiooni hukkumist kõige kindlamini, kui tarvitusele võetakse mürkgaasid, lõpetas Baldwin.