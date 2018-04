Urmas Paet: USA ja Põhja-Korea tippkohtumise õnnestumisvõimalus on napp

Lõpetasin just visiidi Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse. Mõlemad riigid elavad nii ettevaatlikus ootuses kui ka ebakindluses ja hirmus. Märksõna on Põhja-Korea. Riik, kes on aastakümneid oma lõunanaabri, aga ka Jaapani suhtes olnud agressiivne ja rõhutatult vaenulik. Riik, kelle relvajõudude suurus on maailmas neljandal kohal. Kus kõik noormehed peavad läbi tegema üheksa-aastase ajateenistuse ning sõjaväekohustus kehtib nüüd ka naistele, kuigi mõne aasta võrra lühemana. Põhja-Korea on end hambuni relvastanud ning raketid on suunatud ka piirist 50 kilomeetri kaugusel olevale Lõuna-Korea pealinnale Soulile, kus koos ümbritseva alaga elab 20 miljonit inimest.

Sellises olukorras on Lõuna-Koreas üles kasvanud mitu põlve inimesi. Nüüd on sellele kõigele aga lisandunud ka tuumarelvaoht. Nimelt on Põhja-Korea teatanud, et kavandatu on ellu viidud ning tuumarelvad on olemas. Peale Lõuna-Korea ja Jaapani on see ärevile ajanud ka USA, keda Põhja-Korea on projitseerinud oma olulise vastasena.