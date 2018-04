Vladimir Svet: kas Kallas võttis vastu Ratase väljakutse?

Märtsis toimunud Keskerakonna volikogul kutsus Jüri Ratas üles poliitikuid loobuma vene kaardi mängimisest lähenevatel valimistel. Ehkki tegemist on nii erakonnast välja- kui ka sissepoole suunatud sõnumiga, on selle peamine adressaat üks – Reformierakonna uus esimees, Kaja Kallas, ühtlasi ka Ratase enda pearivaal võitluses peaministrikoha pärast.

Palju räägiti, mida Kaja Kallas oma programmikõnes ütles, aga vähem räägiti sellest, mida ta ütlemata jättis. Nimelt ei rääkinud ta rahvuslusest, rangest kodakondsuspoliitikast, vastandumisest. Ei tsiteerinud oma meeskonnaliikmeid, kes on väitnud nagu kujutaks Keskerakond ohtu Eesti riiklusele. Isegi Putinit ei maininud. Küll aga ütles ta, et «mitte iga etniline eestlane on patrioot, mitte iga patrioot ei ole etniline eestlane».

Kõik see annab õrna, kuid siiski lootuse, et Kaja Kallas on Jüri Ratase väljakutse vastu võtnud ning on valmis viima võitlust peaministritooli eest konstruktiivsesse rüppesse, kus esikohal ei ole rahvus- ja keeleküsimused, suurimaks patrioodiks olemine ja liitlaste soomusmasinate vurin.