Andrei Kuzitškin: Eesti sidemetega Venemaa alumiiniumikuninga seiklused

Kuningas seaduses – just sellises staatuses oli viimase ajani Venemaa miljardär, ettevõtte UC Rusal juht ja omanik Oleg Deripaska.

1990. aastate algul, kui Venemaal tõstis pead «metsik kapitalism», sai Deripaska just seal lähedaseks tuntud mafioosode vendade Tšornoidega. Mihhail Tšornoist sai algaja ärimehe sõber ja juhendaja.

Juba mõni aasta hiljem üritas Deripaska saada aktsiad kätte selleks ajaks Iisraeli lahkunud Mihhail Tšornoilt ja laskis isegi meest pealt kuulata, et paljastada oma kunagine heategija narkokartelli liikmena.

Huvipakkuv on ehk seegi, et oma äritee algul 1990. aastatel liigutas Deripaska metallikoormaid eelkõige Eesti sadamate kaudu, kus sai tolliametnike «määrimise» eest oma kaubale vaba pääsu Euroopasse.

On teada, et ettevõtte aktsionärid ei tahtnud sugugi oma aktsiaid Deripaskale müüa. Kuid 1995. aastal tapeti kolm tehase tippjuhti ning Deripaska sai suure krai alumiiniumiäri enda kontrolli alla.

Kolmekuningalahing

Analüütikud kinnitavad, et Deripaskal olid Norilski Nikeliga väga suured plaanid: ettevõtte kapitali arvelt tahtnud ta katta oma alumiiniumikontserni UC Rusal võlad või siis ajada Norilski Nikeli pankrotti, et see maha müüa.