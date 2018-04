Nädal karikatuuris: ministriametist lahkuv Ossinovski, hingevaakuv e-tiiger ja jaburad Brüsseli seadused

TEISIPÄEV 10.04: «Nõuka-ajal rääkis rahvas, et eestlased täidavad lolle vene seadusi saksa täpsusega. Ajad, mil siinsed võimukandjad Moskva ees lömitasid, on õnneks ammu möödas. Kuid väikesed juhid ja ametnikud, kellele meeldib kõrgema võimu poole truu koerana vaadata, et ülalt tulevaid soove juba silmist lugeda ning täita, ei pidanud meelt heitma. Kaotatud Moskva asemele asus kauge ja kutsuv Brüssel,» kirjutas Urmas Nemvalts päevakommentaaris .

NELJAPÄEV 12.04: «Hoolimata sellest, et vähem kui aasta pärast on valimised ja valitsuserakonnad tahavad oma positsiooni hoida, ei saa rahaga laiata. Valitsejad võiksid olla ikka selle eest väljas, et Eestil läheks hästi, mitte vaid erakonnal tulevastel valimistel. Meil on kümne aasta tagune kriisi õppetund juba olemas,» kirjutati Postimehe juhtkirjas.