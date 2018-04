Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liikmed: kolm ettepanekut Eesti teaduse jätkusuutlikuse tagamiseks

Ebapiisavad doktoranditoetused on tekitanud olukorra, kus paljud andekad doktorandid on sunnitud tegema doktorantuuri ajal täiskoormusega mitteerialast tööd või peavad sellest teadusliku hariduse viimasest etapist sootuks loobuma.

See ei ole paraku piisav, sest ka praegu moodustab doktoranditoetus vaid ligi 60 protsenti vabariigi keskmisest netopalgast ehk on vaid 633 eurot kuu kohta.

See tähendab, et näiteks vanemapalka või töötukindlustushüvitise arvutamisel võetakse arvesse vaid riiklik doktorandistipendiumi mahtu.

Näiteks on hetkel doktorante, kelle ainuke sissetulek on doktoranditoetus.

On ju ilmne, et sellisel juhul pole kõigile tudengitele tagatud võrdsed võimalused doktoriõppeks.

Ehitatud on uusi hooneid-laboreid ja investeeritud tipptasemel aparatuuri. Täna on see aparatuur uudne ning võimaldab teha eesrindliku teadustööd. Samas ka teadusaparatuur devalveerub ja amortiseerub. Näiteks arendatakse välja uued meetodid ja metoodikad, mis on täpsemad, võimaldavad mõõtmisi teostada kiiremini vms.