Loe Kaja Kallase vastuseid korduma kippuvatele küsimustele

Kuivõrd selle nädala lõpus toimub Reformierakonna üldkogu, kus suure tõenäosusega valitakse mind erakonna juhiks, tuleb mul peale seda anda ilmselt ridamisi intervjuusid.

Lihtsustamaks ajakirjanike tööd kirjutasin vastused mulle hetkel peamiselt esitatavatele etteheidetele (justkui Korduma Kippuvad Küsimused). Usun konstruktiivsesse kriitikasse, sest ainult nii me areneme. Seega see siin ei ole mitte kriitika kriitika suhtes, vaid vastus kriitikale. Küllap mind kritiseeritakse jätkuvalt, ja aina rohkem, ja ma olen selleks nii valmis, kui hetkel olla saab.

1. Kaja Kallasel (KK) puudub vajalik juhtimiskogemus

Olen juhtinud partnerina advokaadibürood ja riigikogu majanduskomisjoni, olen olnud parlamendi saadik Eestis ja Euroopa Liidus. Tõsi, ministrikogemust mul pole, aga minu hinnangul ei ole primaarne mitte see, et poliitik teab, kuidas asju senini on tehtud, vaid et tal on visioon, kuidas asju edaspidi teha võiks. Kuidas me süsteemi värskust toome, kui me väljastpoolt riigijuhtimissüsteemi inimesi ei kaasa? Palju ägedaid asju on teinud inimesed, kel pole kogemuse taaka. Olen alati avatud uutele ideedele ja ümbritsen end inimestega, kellel on visioon Eesti arenguks. Kindlasti on nende seas nii inimesi, kellel on pikk riigijuhtimise kogemus kui ka neid, kes on end varem muudel aladel tõestanud.

2. Me ei tea midagi KK seisukohtadest

Olen oma seisukohti eri teemadel avaldanud alates 2010. aastast ja need on kõik mu blogis kättesaadavad. Ma arvan isegi, et olen oma seisukohti lahti kirjutanud rohkem kui ükski teine praegune tipp-poliitik.

3. KK meeskonnas on kõik vanad tegijad, seega pole see mingi uus hingamine ega suund / Toob tagatoa tagasi / Tal ei ole üldse meeskonda / Kaja Kallas ja Kristen Michal moodustavad liidu

Öeldakse, et meeskonna teeb tugevaks selle mitmekülgsus. Keegi ei ole tugev kõigis valdkondades, seega on meil vaja eri valdkondade eksperte ja erinevate kogemustega inimesi. Minu soov on Reformierakonda tuua uusi inimesi ja ma usun, et uus juhatus seda mõtet toetab. Aga see ei juhtu üleöö. Laupäeval valitav juhatus peegeldab praeguste tipp-poliitikute seisu. Samas ei ole mul mingit soovi üle parda heita kogenud kolleege lihtsalt seetõttu, et nad on kaua poliitikas olnud. Vastupidi, valimistel peame ära kasutama kõigi tugevused.

On selge, et 12 000 inimesega pidevalt nõu ei saa pidada, eriti kiiretes küsimustes. Nii on see mis tahes organisatsioonis. Konsulteerin oma ala ekspertidega ja teemade lõikes on need erinevad inimesed.

Kristen Michaliga ma liitu moodustanud ei ole. Aga Kristen tahab olla meeskonnas, mis erakonna valimisvõidule viib, ja meie meeskond on kõigile meeskonnamängijatele avatud.

4. KK on privilegeeritud ega tea midagi lihtrahva muredest