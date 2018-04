Neeme Korv: äädikakärbes juba lendab

Politoloog Martin Mölder tutvustas äsja Postimehe arvamusküljel («Kus on erakondade toetuse põhi ja lagi?», PM 5.04 ) uuringut, mis näitab maksimaalset ja minimaalset võimalikku toetust parteidele. Viimastel riigikogu valimistel hädised 0,9 protsenti häältest saanud ja mullu erakonnana mitte ühtegi volikokku pääsenud rohelised on siin enam kui tegijad. Nende võimalik toetus küünib enam kui 20 protsendiga kaugelt üle Vabaerakonna ja IRLi ehk selles arvestuses sotside ja EKRE klassi.

Roheliste erakond on praegu marginaalne, kuid meenutagem, et Eestimaa Roheliste tee parlamenti sillutati aastal 2007 mõnekuise spurdiga.

Kolmandaks, kaalukaimad Eestis avaliku arutelu all olevat teemad on praegu otseselt seotud keskkonnaküsimustega: Tartu tselluloositehas, Rail Baltic, metsavaidlused, ühistransport. Riigi majandus kasvab, jõukus tähendab investeeringuid ja ehitustöid. Samas on kodanikuühiskond arenenud ning aktiivsete inimeste hääl planeeringute puhul valjem kui kunagi varem. Leitakse aega, raha ja kanaleid. Palju on räägitud Reidi teest, vähem Tallinna ringteest, väiksemaid näiteid on üle Eesti.