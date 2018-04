Ahto Lobjakas: tehisintellekt – unistus kellavärgiga hingest

Unistus tehisintellektist on juba kadunud ajastu visioon. Isaac Asimovi positronajud ning «Star Treki» androidid on visioonid inimesest, kes oleks nagu meie ja ei oleks ka. Nendes otsib uue aja inimene iseendas «teist». See otsing ei erine sisuliselt unistusest õilsast metslasest või Sigmund Freudi mitteteadvuse (Unbewußtsein) teooriatest. Tänaseks on aga unustatud, et inimene otsib teist – ehk tehisintellekti – iseendas.