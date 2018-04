Postimees 1935. aastal: Tallinna linnaapteegi juhataja «avalik saladus» - 20 000 krooni altkäemaksu

Nimelt tuli möödunud aasta märtsis avalikuks, et Rosenberg mitmesugustest apteekidest linnapteegile kaupasid ostes tasunud müüjatele tegelikult vähem, kui linnakassast seks välja oli võetud raha. Firmad maksid temale vahe kas tagasi või Rosenberg ise arvestas maha kuni 5 prots. ja see vahe läks Rosenbergi enda taskusse. Eksperdid tegid kindlaks, et Rosenberg on sel teel saanud – A.-s. Ephagilt ostude tegemisel üle 6300 kr., A.-s. J.Lillilt üle 5200 kr., A.-s. Mei ja Landesenilt üle 4500 kr, kogusummas 20.713 krooni.