Mart Raudsaar: kuristik Rukkis

Ma ei suutnud hoiduda vihjest samanimelisele Salingeri romaanile, aga alustame Rukki kanalist, mis peaks ühendama Hiiumaad mannermaaga. Teame, et iga mõne aasta tagant tuleb kanalit süvendada, et moodsad parvlaevad saaksid sõita ka madala veetasemega. Mis kuristikust me siis räägime? Õnnetul kombel näib Eesti suuruselt teist meresaart lahutavat mandrist diplomaatiline kuristik, mis ristub setteisse mattunud Rukki kanaliga ning blokeerib suhtlust.