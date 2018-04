Jevgenia Albats: ühtset Vene Föderatsiooni ei ole olemas – see on 140 miljoni elanikuga maa, mis faktiliselt on jaotatud paljudeks riikideks

Venemaa poliitilisest kultuurist

Ma ei usu ühe või teise riigi poliitilise kultuuri ettemääratusse. Venemaal nagu igas teiseski riigis on erinevad huvid. Isegi Nõukogude Liidus olid huvigrupid, kelle omavaheline konflikt selle riigi lõppude lõpuks ka lammutas. Venemaal on huvigruppe, kes on väga tihedalt seotud Putiniga ja kes on valmis minema koos temaga lõpuni. Sealjuures on veel teisigi eliitgruppe, kes ei ole üldsegi nõustunud sellega, et Venemaal suurt raha teenides tuleks Venemaal ka elada. Nemad on ju harjunud raha teenima Venemaal, aga seda kulutama, näiteks lapsi koolitama, lõbustama oma armsaid naisi jne loomulikult Euroopas ja Ameerikas.

Otsustage ise, mis mõnu on elada «Raškas», nagu nad ise ütlevad?! Sanktsioonid, mis on kehtestatud nende vastu USAs ja Euroopas, tekitavad tohutul hulgal probleeme. Nad ei saa osta välismaal kinnisvara: Rotenbergidel on Itaalias arestitud imelised lossid ja suurepärased viinamarjaistandused. Nad ei ole ju sellega nõus. Ja muide, kui 2014. aasta kevadel otsustati Krimmi annekteerimine, käisid Putini juures niisugused inimesed nagu Gennadi Timtšenko, kes palus teha mida tahes, ainult mitte võtta Ukrainalt Krimmi ära. Just seepärast, et temasugustele võivad sanktsioonide tõttu tulla väga halvad ajad.

Vaadake, neil kõigil lõpetavad lapsed Euroopa ülikoole. Näiteks [Jelena] Mizulina – on selline daam –, praegune föderatsiooninõukogu liige, varem riigiduuma saadik. Ta on neandertallase mõtteviisiga inimene: kuulutab, et kõik geid tuleks kastreerida ja jääauku ajada. Tema poeg elab samal ajal Brüsselis ja on homoabielus.

Ma räägin seda kõike seepärast, et Venemaa ei ole enam üldsegi Nõukogude Liit. Veerand aastasada turumajandust on avaldanud inimajudele oma mõju, tekitanud erinevaid ja väga tähtsaid huve. Niisuguseid riike nagu Venemaa on näiteks Ladina-Ameerikas rohkem kui küllaga. See on klassikaline autoritaarne režiim. Ja laguneb autoritaarne režiim mitte välisjõudude mõjul, vaid eliidi lõhenemise tagajärjel. Kui see juhtub, siis grupp, kellele ei ole meeltmööda võimul olev senine autoritaarne liider, lihtsalt koristab ta ära (nii nagu juhtus näiteks Tšiilis Pinochetiga ja paljugi veel kus).

Tasub ka silmas pidada asjaolu, et mingit ühtset Vene Föderatsiooni ei ole olemas. See on 140 miljoni elanikuga maa, mis faktiliselt on jaotatud paljudeks riikideks.

Mul on raske öelda, kas Venemaal on võimu rahumeelne üleminek võimalik. Selle suhtes aga, et Venemaa eliidi lõhenemine kõikjal toimub ja süveneb ning varem või hiljem tuleb Putinil võim loovutada, ei ole mul mingeid kahtlusi.