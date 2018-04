Tiit Kärneri vastus Siret Kotka-Repinskile: erinevad rahvad vajavad erinevat rahvastikupoliitikat

Kasutades seda, et selle rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni, mille esimees Siret Kotka-Repinski on, koostatud tekst on tavalugejale kättesaamatu («konfidentsiaalne»), üritab autor jätta muljet, et 24. märtsil grupi inimeste Postimehes avaldatud vaated rahvastikupoliitika alusmõtetest (tsiteerin Kotka-Repinskit) «kattuvad täielikult töörühmas arutatu ja dokumendi mustandis välja toodud oluliste pidepunktidega».

Tõsiasi aga, mida Kotka-Repinski (ja tema töörühma teksti sõnastajad) on püüdnud varjata, on see, et kaks eelmainitud teksti on koostatud erinevaid rahvaid silmas pidades. Kui probleemkomisjon peab rahva all silmas Eesti rahvastikku, s.t kõiki Eesti alal elavaid inimesi, siis 24. märtsi teksti lähtekohaks on põhiseadus, mille järgi Eesti riigi mõte on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Rahvastikukriisi lahendus ei ole mõeldav seda arvestamata.