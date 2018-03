Edward Lucas: kuidas heita valgust veebipetistele

Manipulaatorite elu raskemaks muuta!

Usaldusväärsuse loomine peaks olema lihtne. Üks märk autentsusest võiks olla meili- või sotsiaalmeediakonto avamise eest väikse rahasumma ülekandmine internetipanganduse teel. Teine võiks olla telefonikõne tegemine korraliku telefoniga. Teised tellised identiteedi vundamendis võiksid olla tõendid sellest, et te maksate makse, käite valimas, teil on krediidireiting või pass. Ideaalis ei tuleks ühtegi sellist isikuandmete kildu üle anda: mõte oleks näidata, et teil on need olemas. Tulemus ei oleks täiesti lollikindel, kuid piisav peaaegu iga mõeldava identiteedivarga heidutamiseks.

Sarnast süsteemi vajame veebilehtede jaoks. Igaühelt, kes registreerib internetiaadressi ja ostab arvutiruumi selle võõrustamiseks, tuleks küsida mõned küsimused nende tegeliku olemasolu kohta. Füüsiline aadress, telefoninumber? Kes vastutab? Kuidas on nad selle eest maksnud?

Me peame teadma, kes püüab meieni jõuda ja miks. Selleks läheb vaja üht suurt muutust: aktsepteerimine, et igaüks, kes reklaami paigaldab, on suuresti minetanud õiguse privaatsusele.

Kui kangekaelselt anonüümne veebihaldur sellist infot ei avalda, on see tema õigus, kuid veebileht tuleks sellisena ära märkida. Näitasin komisjonile punaseid ekraane, mis hoiatavad meid veebilehe külastamise eest, kui see ähvardab nakatada meie arvuteid pahavaraga. Me peaksime saama samasuguseid hoiatusi, kui klikime leheküljele, mis on tahtlikult oma päritolu varjanud.

See muudaks manipulaatorite elu otsekohe raskemaks. Me näeksime oma meiliboksides või Facebooki-lehekülgedel, kas inimesed, kellega me läbi käime, on päriselt olemas. Meil oleks palju parem ettekujutus veebilehekülgedest, kuhu me klikime. Särisev skandaalikild on palju vähem ahvatlev, kui te teate, et see tuleb väidetavalt «uudisteküljelt», millel pole toimetajat ega aadressi, või «sõbralt», kes ei suuda oma olemasolu kinnitada.

Sama lähenemist võiksime kasutada reklaamide puhul. Me peame teadma, kes püüab meieni jõuda ja miks. Selleks läheb vaja üht suurt muutust: aktsepteerimine, et igaüks, kes reklaami paigaldab, on suuresti minetanud õiguse privaatsusele. Kui me klikime reklaami peale, peaks meil olema võimalik näha, kes on selle eest maksnud ja kuidas seda esitatakse. Firmad, kes reklaamipinda müüvad, peaksid säilitama seda infot ühtses, avalikult kättesaadavas andmebaasis.

Sellised muudatused võivad tähendada internetihiiglastele ebamugavaid, kulukaid ja piinlikke ümberkorraldusi, kuid arvestades segadust, mida nende firmade praegused korraldused meie eludes tekitavad, peaksime meie ja meie poliitikud neid nõudma.