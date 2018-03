Postimees 1939. aastal: Eesti pank paneb naisametnikud rahvarõivasse

Praegustel andmetel tõuseb see tellimine kuni 87 ülikonnani. Nõuandematerjalide valmistamine võtab küllaltki aega, kuna selleks on tarvis lõikeid kopeerida ja kokku seada. Nii vältab näiteks Muhu naise terve ülikonna valmistamine kuni 20 tundi, Mustjala tanumustri kopeerimine 6,5 tundi jne.

Kuna meie ehtsa rahvarõiva kogud Eesti Rahva Muuseumis on haruldaselt rikkalikud, on nõuandebüroo püüdnud järjest kopeerida uusi, seni veel laiali saatmata variante, et valmistatavad rahvarõivad ei muutuks igavaks «mundriks», vaid tõendaksid meie rahvarõivale nii omast mitmekesisust ja eesti naise suurt loomisvõimet.