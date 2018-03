Priit Pullerits: petlik maitse

Kas on võimalik, et mõne pisiasja taha peitub palju suurem asi, aga enamasti me ei näe seda, sest ei oska vaadata? Näiteks raadiost mängiv ravimireklaam, mille lõpus kõlab pisiasjana reibas teadaanne, et nüüd on ravim – oletatavasti mõru ja vastik –, saadaval ka vaarikamaitselisena. Äraütlematagi selge, milleks: et lapsed ravimit parema meelega võtaksid.