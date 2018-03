Tõlkes leitud Eesti: kas ümar on hea?

«Kas «ümar» on hästi öeldud?» küsis «Klassikatähtede» saatejuht Marko Reikop žürii liikmelt professor Ivari Iljalt, kes oli äsja kommenteerinud Ingely Laivi oboe ümarat kõla. Ivari Ilja vastas: ««Ümar» tähendab head, eriti oboe puhul.»

Kas valida turul porgand, millel on silt «Porgand», «Eesti porgand «Nantes»» või «Eesti hästi magus, mahlakas porgand»?

Turul müügil: Eesti porgand «Nantes»; Eesti hästi magus, mahlakas porgand ja lihtsalt porgand. FOTO: Ülle Leis

Oboe toonil ja porgandisiltidel, esmapilgul seostamatutel teemadel, on ühisosa – millegi iseloomustus. Iseloomustada on vaja ka tõlkides ning oboe ja porgand, üks vähem ja teine rohkem tuntud, on selleks hea näidismaterjal.

Alustuseks peab tõlkides otsustama sama kui porgandimüüja turul – kas piisab, kui pakun lihtsalt porgandit või peaksin ka ütlema, millist porgandit ma müün. Sageli arvatakse, et tõlkimine algab alles siis, kui on, mida tõlkida, see tähendab sõna(d), kuid tegelikult tuleb tihti lisada teksti sinna, kus algtekstis midagi polnud. Selleks võib olla mitu põhjust. Kui omavahel suhtlevad inimesed, kellel on vähe ühist (ajalugu, elukoht, eriala, vanus, huviala ja nii edasi), võib neil olla auke üksteise mõistmiseks vajalikus taustteabes, kuigi teadmise needuse tõttu on meil raske ette kujutada, et keegi ei tea seda, mida meie teame. Teiseks võib muus keeles või kultuuris olla kombeks kasutada märksa rohkem või teistsuguseid omadussõnu kui Eestis. Arvukate kiidusõnade pikkimine konverentsi järgmise esineja tutvustusse võib tunduda eestlasele ajaraiskamisena, kuid olla ülioluline teisest kultuurist pärit külalisele.

Kui oleme jõudnud järeldusele, et ühel või teisel põhjusel on vaja iseloomustus lisada, siis tuleb mõelda umbes sama nagu porgandimüüja – kuidas seda teha. Kas ostja südame paneb kiiremini põksuma «Nantese» sordi porgand või tunneb ta vastupandamatut tõmmet magusa ja mahlaka eestimaise porgandi järele?

Kirjeldus sõltub kirjeldajast ja olukorrast, kuid peaks arvestama suhtluspartnerit ja tema teadmisi kirjeldatava kohta. Esimesel kohtumisel kohukesega võib olla vägagi valgustav juba seegi, kas objekt on soolane (savoury) või magus (sweet).

Torkab silma, et kui eestikeelsetel pakenditel piirdutakse tihti faktidega (koostis, otstarve, mõju) nii eestikeelses tekstis kui tõlkes (tume šokolaad täidisega – dark chocolate with filling, toniseeriv ja pinguldav kreem – toning and firming cream), siis välismaistel toodetel kohtab märksa rohkem emotsionaalseid sõnu nagu silky («siidine»), expertly crafted («meistritöö»), creamy («kreemine»). Sellise kirjelduse üks-ühele tõlge eesti keelde võib tunduda ülepaisutatuna fakte ja konkreetsust eelistavale inimesele, kes soovib ilma pikema keerutamiseta teada saada, millega tegu, ning ise otsustada, kui sametine või hõrk see on. Küll aga tuleks kaaluda selliste sõnade lisamist, kui läkitus on mõeldud taolise stiiliga harjunud võõrkeelsele kliendile.

Expertly crafted («meistritöö») ja dark chocolate with filling («tume šokolaad täidisega»). FOTO: Ülle Leis / kollaaž