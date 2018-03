Postimees 1928. aastal: maailma vaikseim paik

See koht on eriliselt teaduste katsete otstarbel ehitatud tuba tuntud füüsiku ja füsioloogi prof. Zwaardemakeri valduses. Kuna ta oma katsetes täieliselt välisilma helidest isoleeritud ümbrust tarvitas, siis asuski ta nimetatud toa ehitamisele. Sarnase toa ehitus on ütlemata suurte raskustega seotud. Paljud teadlased on juba sarnast helikindlat ruumi katsunud püstitada, kuid tagajärjed on ikka väherahuldavaks osutunud.

Kuid see ei ole veel kõik. Mõlema toa seinad koostuvad kuuest kihist, et ära hoida heli läbitungimist ja peegeldumisi. Seinad pole harilikkudest ehituskividest, vaid nende poorid on hobusejõhvidega täidetud. Kahe toa seinte vahel asuvad veel korgi ja puukihid. Edasi on välise toa seinad kaetud tinaplaatidega, millisel omakorda asuvad puu, mererohu, korgi, paberi ning vaipade kihid. Sarnase ehitusviisiga on võimalik toast igasugused helid kõrvaldada, nii et seal asub täieline idülliline vaikus, millist kuskil teisal maakeral ei ole.