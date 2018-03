Taimi Parve räägib, kuidas nõukogude ajal hoiti Eestis ära Aafrika seakatku levik

Täpselt sama põhimõtte järgi käitusime hiljem veiste tuberkuloosi koondisolaatori (ümmarguselt 1000 piimalehma) ühekorraga likvideerimisel: vahetult tappa kõik, kuna nakkus oli levinud juba ka teistele loomaliikidele. Isegi kohalikus metsas põtradele, kes käisid nakatunud lehmadega ühisel allikal joomas – ka see kogu asurkond sai jahimeeste abiga likvideeritud ühe jahihooajaga.

Kogu tõrjetöö oli kohustuslik ja seda tehti rahva tervise, heaolu ning edasise toiduga kindlustamise nimel enne, kui nakkus oleks levima hakanud. Ebaõnnestumise korral oleks heal juhul peaveterinaar vangi pandud, halvemal... Tõsiselt. Tegelikult üks Tallinna riigitruu ülemus hoiataski, – et kõigi sigade tapmisega linnas – (kas linn on üks punkt?) – et lasen end Siberisse saata…

Nüüd jälgin ajalehest Aafrika seakatku saagat ja mõtlen, et katk on juba põhjustanud puudust. See on väga tõsine taud. Ehk tõsiseim, mis kunagi Eestis valla pääsenud. Metsade seadusliku pideva kontrolli alla võtmise asemel otsitakse lootusetult ja ülekohtuselt süüdlasi ja levitajaid.

Ei pea ka paika, et Aafrika seakatk pole üldse inimohtlik. Peame tõdema, et kuigi seakatku viirus ei tee inimest füüsiliselt haigeks, võib ta halvendada inimeste elutingimusi. Ta ongi juba muutnud Eesti loomakasvatuse struktuuri. Ohuks võib saada piirkonna vaesumine, katk võib võtta nii töö, tulu kui toidu.

Loomulikult on vaja katku kohta teaduslikke uuringuid ja ka uuringuteks raha. Veterinaaria valdkonna uuringute arvu ja ulatust olen juba kümneid aastaid imetlenud, nii palju kui teadmised, tööaeg ja majanduslikud võimalused lubavad. Rahaküsimus pole üksnes tööaja maksumus, nüüdisaja tehnoloogia kõrge väärtusega töövahendid maksavad!