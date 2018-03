Postimees 1932. aastal: miks «lahingvendade klubi» lahkus vabadussõjalaste liidust

«Vabadussõjalaste lahingvendade klubi oli sunnitud lahkuma vabadussõjalaste 3. Kongressilt ja keskliidust põhjustel, et lahingvendade klubi ei võinud pooldada mõnda kongressil esitatud ja seal läbi surutud varjatud sihtidega resolutsiooni.

Kongressi ajal on korduvalt rõhutatud selle organiseerijate poolt tahet, igal juhul pääseda võimu juure. Selle läbiviimiseks peeti tarvilikuks vabadussõjalaste organisatsioone täiendada mitte-vabadussõjalastega, andes neile hääleõigus, olgugi et praeguse põhikirja järele need toetajate liikmetena sõnaõigusega võivad vabadussõjalaste organisatsioonides töötada kaasa.