Juhtkiri: meil on vaja strateegilist optimismi

Meil on hädasti vaja strateegilist optimismi. Hoiakut, et kui me vastuseid ei tea, siis me võtame ette seikluse, püüdluse need vastused välja uurida. Seejuures on inimkonna kogemusele toetudes muidugi mõistlik arvata, et tõenäoliselt ei tea me ka õigeid küsimusi.