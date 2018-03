Mihkel Mutt: filmi «Matrix» stsenaarium on hoiatus, kuid selle realiseerumist on tõeliselt raske uskuda

Kellegi jaoks on see töö. Küsimus pole selles, et masinad inimeste töö ära võtavad, vaid selles, et inimesel ei ole loomupärast vajadust tööd teha. Inimesel on vaja tööd teha, selleks et teenida elatist. Küsimus on selles, kuidas ühiskondlikku rikkust ümber jagada, et kõigile jätkuks. Selles on põhiline küsimus. Inimene ei pea tööd tegema. Tööd on suurema osa ajaloost peetud ebatarvilikuks nuhtluseks. Ja kõik, kes on võinud endale seda lubada, on sellest pagenud. Töö on häda. See on inimest ahistav asi. See töö, mida tehakse päevatööna. See töö, mis on mõtestatud ja pakub rõõmu on hoopis teine asi. See pole see, mida nimetame leivateenimiseks. Töö on see, mida tehakse kaheksa tundi päevas konveieri taga.