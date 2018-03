Lugeja küsib: kas valitsusel on ääremaa elanikest ükskõik?

Nüüd on ääremaadel kerkinud üles küsimus väiksemate bensiinijaamade kadumisest. Need väiksemad bensiinijaamad on veel Eesti omad, suured tanklaketid on aga kõik välisomanikega, kes teenivad suuri kasumeid ja kelle plaan on kaotada pisikesed konkurendid. Kas me peame siis neid aitama sellega, et väikesed bensiinijaamad kaovad? Kindlasti mitte, ja ärme koormame asjatult ausaid tanklaid. Kui tõstate liiga suureks maksukoormuse, aitab see suurfirmadel väikesed konkurendid likvideerida. Kõik see on suurfirmade lobitöö, et saada tanklaketid enda valdusse. Seega ei tohi väikeste bensiinijaamade maksukoormust tõsta, kui soovitakse elu jätkumist maakohtades. See on ju järjekordne samm ääremaastumise suunas.