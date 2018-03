Nina L. Hruštšova: mida Putin Süüriast soovib

Veel üks Venemaa jätkuva sekkumise põhjus Süürias on asjaolu, et mõnel hinnangul sõdib seal ja mujal Islamiriigi eest üle 5000 Vene päritolu islamivõitleja Kesk-Aasiast ja Kaukaasiast. Kreml on mõistagi mures väljavaate pärast, et lahingukogemusega radikaalid võiksid Venemaale naasta. Lääne väited, et Venemaa sekkumine Süürias vaid suurendab rünnakute võimalusi Venemaa pinnal, Putinit ei veena. Kui Ameerika võib õigustada sissetunge Afganistani, Iraaki ja Süüriasse riikliku julgeolekuga, siis kahtlemata võib Venemaa teha seda Süüria puhul.

Junus-Bek Jevkurov, Venemaa tillukese Põhja-Kaukaasia Inguššia vabariigi president, sõnas hiljaaegu, et operatsioon Süürias taastas Venemaa maine maailmariigina. (Putin seda muidugi ei tunnista, aga talle meeldib kiitus Inguššia liidri suust, eriti kuna see maa, nagu naabervabariigid Tšetšeenia ja Dagestan, on üks levinumaid islamiradikaalide kasvulavu.) Tal on ka õigus: võtmetähtsusega jõud, nende seas Egiptus, Iraan, Saudi Araabia ja Türgi, on olnud sunnitud tunnistama, et Venemaal on piirkonna saatuse määramisel öelda oma sõna. Ajal, mil rahvusvahelised sanktsioonid süvendavad Venemaa juba niigi kehvi majandusolusid, vajab Kreml hädasti, et oma rahvas – ja muidugi kogu maailm – seda reaalsust tunnistaks.