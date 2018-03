Postimees 1934. aastal: abielu, millest naine midagi ei tea

Kavastu valla perekonnaseisuametnik registreeris 1930. aastal abiellu Rudolf Kleini ja Proskovja Samokrutkini. Ametnikule esitatud tõenduste järele pidid olema mõlemad abiellujad vallalised. Hiljem aga selgus, et naine oli juba varem seaduslikus abielus Peipisääre valla elaniku Dementi Mitrushkiniga, milline abielu lahutamata käesoleva ajani.

Ülekuulamisel seletas Proskovja Samokrutkin-Mitrushkin-Klein, et 1924. aastal 16-aastase plikana läinud ta elama Dementi Mitrushkini juure. Järgmisel talvel tulnud Peipsiääre vallavanem Stepan Barhov kahe tunnistajaga nende poole ja pärinud, kas mõlemad tahavad ka edaspidi ühes elada. Jaatava vastuse saamisel kirjutanud vallavanem protokolli, millele tema ja Mitrushkin alla kirjutanud. Mõni nädal hiljem aga lahkunud ta jäädavalt Mitrushkini juurest.

Lahkumisel võtnud ta vallavalitsusest isikutunnistuse, mis antud Samokrutkini nimele. Nii jäänud talle teadmatuks, et vallavanema koostatud protokoll tähendanud seaduslikku abiellumist. Arvates, et ta on vallaline, abiellunud ta 1930. aastal Rudolf Kleiniga.