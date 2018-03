Lugeja tartlastele: ilmaaegu kardate tselluloositehast

Kas tartlased hääletasid end metsalisteks? Sellise mulje see jättis, kui Tartu volikogu hääletas tselluloositehase ehitamise vastu Tartu ümbrusesse. Samas pole kellelgi midagi selle vastu, et müüa metsa välismaale, peamiselt Rootsi, kuhu seda pidevalt laevatatakse Pärnu sadamast laevadega.

Aga hais ei sobinud tartlaste ninadele ja see on küll kurb lugu, et tehast ei ehitatud sinna, kuhu selle oleks võinud ehitada. Valgamaalased olid valmis võtma tehase oma maakonda, aga arvatavasti tuleb seal nappus veest, mida tehase töötamisel oleks vaja.

Mainin veel, et Soomes käivitati Äänekoskile uus tselluloositehas alles eelmisel aastal. See oli Soome ajaloos suurim investeering puidu töötlemiseks. See tööstus on ka sise-Soome veeallikate juures, aga keegi ei karda tehase tekitatud haisu ega keskkonnakahju.