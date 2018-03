Esmaspäeval kell 15.00 on Postimehe otsestuudios europarlamendi saadik Yana Toom. Toom selgitab, mis paneb teda uskuma lääneriikide süstemaatilist pahatahtlikkust Venemaa suunal. Nimelt teatas europarlamendi liige, et endise GRU ohvitseri ja tema tütre mürgitamisega seoses kerkinud süüdistuste taga Venemaa vastu on lääne pahatahtlikkus.