Sirbis sel reedel: materdatud kaltsakatest perestroika-aja kangelasteks

HASSO KRULL: Tont ja vanapaganad. Jan Assmanni kosmoteism ja kannatlik meel

Jan Assmann, Egiptlane Mooses: Mälestus Egiptusest lääne monoteismis. Inglise keelest tõlkinud Kalle Hein. Tallinn, Varrak, 2017. 462 lk.

Jan Assmann, Moosese eristus ehk monoteismi hind. Saksa keelest tõlkinud Olavi Teppan. Tallinn, Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2017. 240 lk.

Jan Assmann, Of God and Gods: Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism. Madison, The University of Wisconsin Press, 2008. 196 lk.

Üks tont käib ringi mööda Euroopat – monoteismitont. See jalutuskäik on kestnud juba paar aastatuhandet ega ole praegugi päris lõpule jõudnud, ehkki aeg näib ammu olevat küps. Monoteismi kõige tugevam mõju on ilmselt vaibunud, aga häda on selles, et tonte pole tegelikult kunagi olnud ainult üks: kontinendil on möllanud terve tontide armee, põhjustades lugematuid konflikte, kultuurilist ja etnilist genotsiidi, tagakiusamist, ususõdu, nõiajahte ja inkvisitsiooni kuni kurikuulsa holokaustini välja. Sest selle tondiga on imelik lugu: niipea kui kohal on üks tont, saab temast kiiresti kaks või kolm, nad koguvad endale poolehoidjaid ja iga tont väidab, et just temal on ainsana õigus. Volituse nõnda väita on ta saanud kuskilt kõrgemalt ja igaüks, kes sellele vastu vaidleb, ongi tondi vaenlane. Tontlikus kõnepruugis on vaenlasel mõistagi palju nimesid: pagan, ketser, nõid, jumalasalgaja, ebajumalakummardaja, lahkusuline, uskmatu, ateist, gnostik, agnostik jne. Aga nimedest sõltumata on tondi sõnum alati üks ja seesama. Tont taotleb rahu, korda ja õiglust: lihtsalt enne selle seisundi saabumist on kindlasti vaja konflikte, verevalamist ja repressioone, et tõde võidule pääseks. Niisugune skeem on jäänud muutumatuks ja kehtib kenasti ka tänapäeval. Kuulus islamiterrorism, kristlik fundamentalism, alternatiivne parempoolsus ja kõikvõimalikud agressiivse usuhulluse vormid on lihtsalt tondi «viimased uudised».

MAARJA KANGRO: «Igaüks on võitnud ja peab saama auhinna». Katkendeid valmivast raamatust

Everybody has won and all must have prizes.

Need on Dodo sõnad Lewis Carrolli raamatus «Alice Imedemaal» , mida nii kirjandusteadlane James F. English kui ka sotsioloog Joel Best kasutavad oma raamatuis motona. Englishil on see ilus lause esimese peatüki «Auhinnahullus» motoks, Bestil terve raamatu omaks. Dodo sõnad – pole vist vaja selgitadagi – peavad illustreerima auhindade vohamist praeguses maailmas.

Arusaadavalt pole auhindade arv ainus asi, mis on viimase poole sajandiga plahvatuslikult kasvanud. Paisunud on maakera rahvaarv, majandus, eelkõige «kaalutu» majandus ja sealhulgas kultuuritööstus, kasvanud on aastas ilmuvate raamatute arv ja inimeste kulutused raamatutele. English kinnitab siiski, et kõige selle juures on auhindade arv kasvanud järsema kurviga kui miski muu.

TÕNIS ARJUS: Tuleviku kavandamine ajalugu mäletades

Tartu Sadama kvartali arhitektuurivõistlus on küll lõppenud, aga töö alles algab. Tõhus tervik sünnib järjepidevusest ja selgest visioonist.