Postimees 1905. aastal: Krimmist

Aasta kümne eest ei olnud siin mingit pidu ega lõbustust: puudusivad eestvõtjad ja kurnas majandusline kehvus. Suuri hästi korraldatud pidusid toime panna on võimata, selleks puuduvad tegelased. Mineval suvel on pea igas külas väikeseid kodu pidusid eneste keskel peetud, pääle selle neiu A.Tamme 3 kontserti.

Mis haridust üleüldse niisugune suur pidu siis edendab, kui muulasi kokku kutsutakse ja mitmed nendest viina-haamidega pidule ilmuvad?! Eesti külad on üksteisest kuni 100 versta kaugel ja vaevalt on lusti kellegil pidu pärast nii suurt reisi ette võtta.

Haridust on püütud edendada, selleks on raamatukogud, lugemise õhtud seatud, paremat ajakirjandust soovitatud. Et rahvas küpsemat vaimutoitu maitsta ei mõista, tuleb jälle väikesest silmaringist. Kõrgem haridus on küll vähedele osaks saanud, aga neidki on ta muulasteks muutnud.