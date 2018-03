Nädal karikatuuris: rannahooaeg tuleb, õnne naistele, valitsus rullib Tartut

ESMASPÄEV, 5.03: Keskerakond pidas volikogu ja sõjaplaani valimisteks. «Pensionäride hääl on kaalukas, riigikogu valimiste võitmine pole Tallinna allutamine Lasnamäe toel. Olukorras, kus Eesti majandus on viimase kuue aasta parimas seisus, võib oodata heldeid valimislubadusi,» saab lugeda Postimehe juhtkirjast .

TEISIPÄEV, 6.03: «Mitte keegi ei vaidle terviseedenduslike eesmärkidega ja kindlasti ei tee seda ka Postimees oma juhtkirjas. On aga elementaarne, et poliitiline lahendus peab suutma korraga arvestada mitme mõõtmega. Eesmärk on, et meie inimesed tarbiksid vähem alkoholi. Loomulikult on hind üks peamistest alkoholi kättesaadavust mõjutavatest teguritest.»