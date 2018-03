Kallis lahkumine

Eile ajakirjanike ette saabunud Kõiv teatas, et naaseb nüüd parteikontorist erasektorisse. Suures mängus – riigikogu valimistel – ta osaleda ei kavatse ja piirdub edaspidi oma poliitilises tegevuses Rae vallaga.

Tõsi, võrreldes teiste suures mängus osalevate parlamendierakondade peasekretäride tegemistega (Mihhail Korb Keskerakonnast, Priit Sibul IRList, Kalvi Kõva SDEst), võib nentida, et Kõiv sai seni ajakirjanikele üsna märkamatult toimetada.

Nii oli ka enne eilset paljudele teadmata fakt, et Kõivu ametiaeg peasekretärina pidi lepingu järgi kesma veel aastakese. Et see nii järsku lõppes, ootab teda ligi 30 000-eurone kompensatsioon.