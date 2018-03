Saatuslik «Naine»

Juriidiliselt on kõik korrektne. Laasner informeeris «Eesti laulu» produtsenti Mart Normetit, et laulu võidakse hiljem kasutada reklaamis, aga ei täpsustanud, et see juhtub praktiliselt kohe pärast ERRi eetrit. Võidumees on siin muusik Laasner, kelle reklaamiagentuur Utopia vastutab ka kaubamaja kampaania loovlahenduse eest. Ta müüs oma loomingu kõigepealt ERRile ja siis kaubamajale. Võitis ka kaubamaja, kes sai tasuta oma reklaami väidetavalt reklaamivabasse ERRi.