Juhtkiri: raha läinud, aga imelist tervist ei paista

Toimunu õige nimi on halb ja hooletu juhtimine. Erasektoris laseks omanik sellise juhi lahti. Sündinud tõsiasi on, et Eesti riigieelarve kannatab nii seetõttu, et meie inimesed viivad oma raha Lätti, kui ka seetõttu, et soomlaste alkoholiostud Eestist on mitu korda vähenenud. Teisalt ei ole vettpidavaid tõendeid sellest, et tervise edendamise eesmärgid oleksid hüppelise aktsiisitõusu tõttu saavutatud või et need saavutataks. Kui tahame valitsuse suurest ebaõnnestumisest midagi tuleviku jaoks õppida, siis tuleb põhjalikult analüüsida praeguse valitsuse juhtimisvigu. Ehk seda, kuidas sai võimalikuks, et paberil eelarveauke lappides unustati kas tahtlikult või tahtmatult tegelikkusega arvestada.