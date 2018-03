Andrus Karnau: Eesti Energia igav aruanne

Omanikule see suurt rõõmu ei tähenda, kui ettevõtte müügitulu on 754 miljonit eurot. Dividendideks läheb siis pisut vähem kui 3 protsenti sellest. See suhtearv on paar korda väiksem kui elektrivõrgu garanteeritud tulukus, mida konkurentsiseadused lubavad tarbijailt küsida. Nii tegu oli nõrga majandustulemusega.